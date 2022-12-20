«Больше не буду» – житель Крыма поплатился за оскорбление президента страны и главы региона

20.12.2022  20:42 (Мск), Нижегорский
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, экстремизм


К 80 тысячам штрафа приговорен житель райцентра Нижнегорский за оскорбления руководителей государства, республики и дискредитацию российской армии.

После оглашения приговора осужденный принес извинения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К 80 тысячам штрафа приговорен житель райцентра Нижнегорский за оскорбления руководителей государства, республики и...

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Видео с речью жителя райцентра до и после решения суда опубликовал крымский блогер Александр Талипов. Явно нетрезвый мужчина на вопрос о том, кто такой президент Путин и глава Крыма Аксенов отвечает нецензурной бранью.

Затем уже протрезвевший и осознавший свой поступок – приносит извинения.

«Я Халах Джебар Рустемович, приношу свои искренние извинения за оскорбление президента Российской Федерации и главы Крыма Аксенова, и за дискредитацию Вооружённый сил Российской Федерации. Впредь такого не повторится», – говорит мужчина.

Суд признал его виновным по ст. 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях» и 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка».

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