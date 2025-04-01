«Больше не демократия» – в Европарламенте требуют исключить Венгрию из ЕС

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Президент Венгрии Виктор Орбан якобы попрал демократию и превратился в диктатора, поэтому членство его страны в ЕС должно быть приостановлено.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила немецкий политик, депутат Европарламента Терри Рейнтке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы оказались в мире, в котором Дональд Трамп сидит на одной стороне, а Владимир Путин на другой. У нас есть только один способ выжить как европейцам – крепко держаться вместе. Это сложно в ситуации, когда есть государство-член, которое не соблюдает правила. Венгрия, которая постоянно пытается подорвать силу Европейского Союза», – сказала Рейнтке.

Она призвала отобрать у Венгрии право вето, приостановить её членство в ЕС, с возможностью дальнейшего исключения.