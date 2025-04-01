«Больше не демократия» – в Европарламенте требуют исключить Венгрию из ЕС

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Президент Венгрии Виктор Орбан якобы попрал демократию и превратился в диктатора, поэтому членство его страны в ЕС должно быть приостановлено.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила немецкий политик, депутат Европарламента Терри Рейнтке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Венгрии Виктор Орбан якобы попрал демократию и превратился в диктатора, поэтому членство его...

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«Мы оказались в мире, в котором Дональд Трамп сидит на одной стороне, а Владимир Путин на другой. У нас есть только один способ выжить как европейцам – крепко держаться вместе. Это сложно в ситуации, когда есть государство-член, которое не соблюдает правила. Венгрия, которая постоянно пытается подорвать силу Европейского Союза», – сказала Рейнтке.

Она призвала отобрать у Венгрии право вето, приостановить её членство в ЕС, с возможностью дальнейшего исключения.

«Однако решение очевидно. В последние годы мы собрали доказательства того, что Венгрия больше не является жизнеспособной демократией. Верховенство закона было подорвано, так что мы уже затягиваем с процедурой по статье 7 [приостановка членства Венгрии в ЕС].

Что теперь должно произойти? Виктор Орбан посягает на фундаментальные устои своей собственной демократии и нашего союза. Мы должны наконец завершить процедуру статьи 7 и отменить право Виктора Орбана на голосование и право вето, чтобы защитить венгерский народ, венгерскую демократию, а также выступать за сильный и суверенный Европейский Союз», – добавила политик.

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