«Больше не хотим быть атошниками» – депутат Рады

18.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинский парламент принял в первом чтении закон, предусматривающий увеличение штрафов за неправомерное ношение военной формы, знаков различия и наград, а также ввел уголовную ответственность за осквернение могил «защитников суверенитета Украины».

В поддержку данного закона в ходе пленарного заседания выступил экс-боевик батальона «Айдар», нардеп от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время от моих побратимов и от меня лично исходит такая мысль: «Не хочу быть АТОшником». Уже настолько дискредитирована наша форма, настолько дискредитировано звание, что уже многие говорят: «Да, я воин, но я не хочу быть АТОшником». Это слово звучит на всех митингах, на непонятных мероприятиях, и ведет только к негативу. Сегодня мы имеем наибольшее доверие к нашей церкви и армии, нашим воинам, которые защищают наши рубежи от агрессора”, – сказал депутат.

По его словам, принятие такого рода закона поможет “расчистить поле дискредитации вооруженных сил”.

“Я очень часто видел на митинге людей, которые даже с шевронами моего батальона приходили на митинги с иконостасами на груди, но эти люди ни разу не были на передовой, в Вооруженных силах, и даже не знают, что это такое. Но, тем не менее, они выходят с шевронами батальонов, Вооруженных сил Украины, и рассказывают о том, какие они герои. Все они так слезно у прохожих просят о помощи, что одним своим внешним видом уже позорят наших военных», – заявил Лапин.

В итоге документ поддержали 229 парламентариев.

«Парламент сегодня принял очередной эпизод из драконовских законов 16 января 2014 года. На этот раз ввёл ответственность за незаконное ношение военной формы. Проголосовали все, кто в 2014-м сделал на этом карьеру – БПП, Народный Фронт и остальные партии Майдана. Одно тревожит, и в диктаторских и в демократических основное наказание одинаковое – от 150 до 200 необлагаемых минимумов. Что, совсем кризис, нельзя было написать, чтоб оно хоть на 10 гривен отличалось от диктаторских?», – написал в своем блоге экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

Отметим, что согласно данному закону незаконное изготовление и ношение орденов, а также ношение поддельных наград будет наказываться штрафом в 1700-3400 гривен с конфискацией, а при повторном нарушении в течение года – штрафом от 3400 до 6800 гривен.

За ношение военной формы со знаками различия ВСУ или других украинских военных формирований людьми, которые не имеют на это права, также предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 2550-3400 гривен с конфискацией формы, а при повторном нарушении в течение года штраф может составить от 3400 до 6800 гривен, или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

При этом ответственность за надругательство над могилами «участников революции достоинства, защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» была приравнена к тем же действиям, касающимся захоронений участников Великой Отечественной войны, и теперь предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.