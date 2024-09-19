Больше не киприот. Коломойский получил «подарок» на первую годовщину отсидки

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Зигзаги меняющейся геополитической повестки и гадания на дальнобойные ракеты для Украины заслонили от внимания широкой публики один полузабытый уже сюжет украинской повестки – судьбу поверженного «паты Карло» нынешнего хозяина Банковой – бывшего олигарха Игоря Коломойского.

Между тем в начале сентября он справил годовщину – ровно 365 дней нахождения за решеткой киевского следственного изолятора в ожидании суда по целому ряду громких уголовных дел – от масштабных финансовых махинаций до заказной «мокрухи».

Как и предсказывали наблюдатели, включая автора этих строк, что не пройдет и полугода, как имя бывшего олигарха исчезнет из повестки, и о нем забудут, так и вышло – «Беню» вспоминают примерно раз в квартал короткими сообщениями об очередном изменении суммы залога, под который он может выйти на волю и, как издевательство, – новыми уголовными подозрениями, моментально обнуляющими ценность этого кажущегося послабления.

Насчет условий содержания новоявленного узника в СИЗО СБУ показания разнятся. Одни говорят об одиночной камере, без мобильного телефона, не гарантированной тайне общения с адвокатом и залоге в два с половиной миллиарда гривен и отказах в просьбах о медицинском обследовании.

Другие же рисуют противоположную картину, в которой ресторанные обеды, беспрепятственный доступ к телефону адвоката и остающиеся за кадром телеобъективов любопытные посетители вип-камеры.

Забавно, но бывший главный «приватовец» не остался без подарка к этому сомнительному юбилею. В конце прошлой недели кипрское издание Phileleftheros сообщило со ссылкой на надежных инсайдеров в правительстве этого оффшорного острова, что Кипр лишил гражданства украинского олигарха Игоря Коломойского. В подтверждение издание сослалось на решение кабинета министров Кипра от 4 сентября этого года.

Помимо бывшего совладельца «ПриватБанка» в списке имена еще семи «лишенцев», большая часть из которых – с просторов Постсоветии.

Таким бесславным образом закончилась история киприота Коломойского – в 2010 году, незадолго до второго майдана, он получил так называемый «золотой паспорт» за инвестиции в экономику Кипра, а спустя почти 14 лет его лишился.

Сообщается, что власти Кипра решили, что во время выдачи Коломойскому гражданства не оценили репутационные риски, связанные с преследованием экс-олигарха.

Ранее аналогичным образом подошла к концу история украинца Коломойского – его бывший деловой партнер Зеленский лишил Игоря Валерьевича украинского гражданства своим указом – вместе с другим бывшим «приватовцем» Геннадием Корбаном, с которым Коломойский к тому времени, уже успел вдрызг разругаться.

Вообще же до рокового для него 2022 года Коломойский был редким даже по украинским меркам обладателем «тройного гражданства» – Украины, Израиля и Кипра, попеременно доставая из широких штанин, в зависимости от обстоятельств, ту или иную разноцветную книжку с гербом на обложке.

И хотя израильского паспорта его не лишили, однако четко дали понять, что его пребывание в Земле Обетованной является политически нежелательным и чреватым разными нехорошими последствиями. Сделано это было еще при позднем Порошенко – сразу после того, как похожим образом Коломойскому указали на дверь власти швейцарского кантона Цуг, где бывший заправила группы «Приват» долгое время устроил себе штаб-квартиру.

В заокеанской «империи добра», напротив, Игоря Валерьевича уже давно с нетерпением дожидаются местные правоохранительные органы и следственные судьи – с пачками компромата на руках. Летом этого года Коломойский дождался и объявления в розыск, а затем и заочного осуждения в Москве, с опозданием припомнившей ему старые грехи – вроде «10 тысяч за голову москаля» и новые – вроде финансирования ВСУ и причастности к террористической деятельности.

И куда, скажите, бедному еврею податься? Вот и выходит, что хочешь-не хочешь, а киевское СИЗО – единственное более-менее безопасное место. Правда, и там на выходе его не ждет ничего хорошего. Разве что власть в Киеве каким-то Макаром сменится, но на это в ближайшее время надежд крайне мало.

Как известно, Коломойского подозревают по трем статьям УК: мошенничество и легализация средств, приобретенных преступным путем, незаконное завладение 9,2 млрд грн ПриватБанка, и – как вишенка на торте – организация заказного убийства адвоката. И если по первым обвинениям чисто теоретически оставался мизерный шанс как-то договориться, то последнее дело повисло на ноге бывшего олигарха пудовой гирей и тянет его вниз без вариантов.

При этом, где-то там на заднем плане продолжаются фоновые судебные тяжбы о законности национализации Приватбанка. Например, в Высоком суде Лондона, где ныне государственный «Приват» пытается взыскать убытки со своих экс-владельцев. Или в США, чья Фемида цепко ухватилась не только за Коломойского, но и за недавно сбежавшего из Украины его бывшего бизнес-партнера – ныне счастливого молодожена Геннадия Боголюбова.

Как бают информированные киевские грантоедские СМИ, развитие американской сюжетной линии в этом криминальном эпосе может стать самым драматичным для бывших корешей по группе «Приват». И то, что, что этот сюжет на данный момент активно не развивается, не означает, что главные фигуры о нем забыли.

Среди прочего, американские дела ожидают завершения судебных процессов на Украине. И тяжбы действительно подходят к концу. Игорю Валерьевичу впору начать волноваться.