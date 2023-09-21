Больше не «литвины»: беглых «змагаров» начнут клеймить как «викингов»

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Международный код, необходимый для авиаперелетов, для «паспортов змагара», которые собирается выдавать самопровозглашенный «президент» Беларуси Светлана Тихановская, предоставит, скорее всего, Исландия.

Такую возможность в интервью «Еврорадио» не исключил «советник президента» Франак Вячорка, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Рассматриваются несколько сейчас вариантов. Один вариант, что будет новый код собственно белорусский. Не официальный, который использует режим, а особый. Второй – что другая страна даст этот код. Будет ли это Исландия или другая страна, еще обдумывается, потому что есть плюсы и минусы и в том, и в том варианте», – сказал Вячорка.

Он утверждает, что «много стран, кроме Исландии, готовы вписаться и лоббировать» нелегальные документы. По словам Вячорки, главное, что «лоббируют США, а европейские страны подтягиваются».

«Мы сейчас на очень тяжелом сложном этапе подсчета узоров (водяных знаков). Только когда они будут готовы, произведены и разосланы, будет вестись разговор про код, статус и признание и некие бенефиты, как говорится, плюшки, который этот документ дает», – сказал Вячорка.

«Объединенный переходный кабинет» самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской собирается выдавать беглым змагарам паспорта.

«Паспорт змагара» «кабинет» Тихановской презентовал еще в августе. Он будет красным с изображением националистической эмблемы «Пагоня» на обложке. На страничках будут напечатаны достопримечательности Белоруссии и репродукция картины Марка Шагала, которого змагары считают белорусом, «Над городом». Живописный шедевр подредактировали, убрав изображение селянина со спущенными штанами.

«Кабинет» утверждает, что уже 57 тыс человек изъявили желание получить такой «паспорт». Особенно беглые змагары из Украины, Грузии и Армении.

«Паспорта» планируют начать печатать в начале следующего года, когда найдут на это деньги. Однако неясно, будут ли «документы» признаны за рубежом. В Европе опасаются, что паспорта получат «фейковые вагнеровцы». Спешить «кабинет» Тихановской вынуждают власти Белоруссии, которые недавно запретили менять и получать заграпаспорта за рубежом.