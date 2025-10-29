Больше не Наталья: Поклонская сменила имя
Бывшая героиня Русской весны Наталья Поклонская, не так давно перешедшая из Православия в язычество, сменила и своё имя в документах.
Об этом рассказал радиоведущий Сергей Мардан, утверждающий, что Поклонская подала иск против него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Мардан получил иск о защите чести и достоинства, откуда и узнал о смене имени. Кстати, сам Мардан там указан под фамилией Ключенков.
«Наталья Владимировна в очередной раз решила сделать крутой поворот в своей жизни и снова решила кардинально поменять идентичность. Наталья Владимировна Поклонская больше не Наталья, она теперь Радведа Владимировна Поклонская. Так следует из материалов судебного иска, который мадам или пани Поклонская подала к вашему покорному слуге по причине публикации якобы недостоверных сведений о ней.
Это то, что называется иск защиты чести и достоинства. Главное, чтобы вы понимали, теперь, чтобы не вляпаться в публикацию недостоверных сведений, все должны именовать Радведу Владимировну именно что Радведой Владимировной, а никакой не Натальей», – иронизирует журналист.
Поклонская же в своем блоге косвенно подтвердила информацию Мардана, назвав его «рефлексирующей дамочкой»:
«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто «заигрался» в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны. Считаю недопустимыми подобные поступки со стороны профессионала или хотя бы думающего гражданина своей страны в период военной операции.
А «рефлексирующая дамочк» здесь, товарищ «Мардан», по-моему, это вы. Яйца – это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несёт другой смысл. Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас».
