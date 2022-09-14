Больше не Нур-Султан: имя Назарбаева уберут из названия столицы Казахстана

14.09.2022  09:55 (Мск), Москва
Никита Еременко.  
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Дзен, Казахстан, Общество, Политика


Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов парламента страны вернуть столице прежнее название — Астана, убрав из топонимики название Нур-Султан, данное ей в честь первого презижента и основателя независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом написал в Facebook 13 сентября пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев согласился с предложением депутатов парламента страны вернуть столице прежнее название...

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Предложение депутатов парламента Казахстана включено в проект Конституционного закона, сообщил Желдибай.

«При этом президент считает историческим фактом решающую роль Назарбаева (первый президент Казахстана – Ред.) в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», – написал Желдибай.

Казахстанская столица была переименована в марте 2019 года в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, находившегося у власти около трех десятилетий. До того как стать Астаной город носил русское название Целиноград – в честь освоения целины в советский период.

С инициативой выступил его преемник Касим-Жомарт Токаев. Он направил на рассмотрение парламента предложение о переименовании столицы без вынесения на референдум. Конституционный совет дал положительное заключение по этому вопросу, после чего парламент одобрил переименование Астаны в Нур-Султан.

Переименование происходило на фоне протестов против переименования столицы, сопровождавшихся задержанием их участников. Токаев тогда предложил назвать именем Назарбаева центральные улицы в крупных городах страны.

Имя первого президента Казахстана носят также столичный аэропорт, университет и сеть школ. В нескольких городах страны есть парки первого президента, спортивные комплексы и музеи.

После подавления беспорядков в январе нынешнего года позиции клана Назарбаева в казахстанской политике сильно ослабли, в связи с чем его имя начало исчезать из топонимики страны вместе с его ставленниками в местной власти.

После переименования Астаны в Нур-Султан ее жителям разрешили не менять правоустанавливающие документы.

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