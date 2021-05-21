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21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, Донбасс, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
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Больше не нужна: Байден закроет украинский вопрос на встрече с Путиным – киевский эксперт

Новости УкраиныКиеву давно пора попрощаться с иллюзией о том, что вселенная вращается вокруг Украины, которая...

Киеву давно пора попрощаться с иллюзией о том, что вселенная вращается вокруг Украины, которая давно стала для Запада головной болью.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бытует такая иллюзия, что весь мир, вселенная… с вниманием – весь мир с нами, всё вращается вокруг Украины, такой украиноцентризм… Это одна из очень опасных иллюзий, за которую нам придётся, очевидно, очень скоро очень дорого расплачиваться в полной мере.

Как с «Северным потоком-2», который запустят, и наша труба превращается в железо, мы теряем 3 млрд. ежегодно. Мы получаем ситуацию, когда ухудшение военно-стратегической ситуации, ну, когда труба являлась одним из основных страховых полисов.

Сколько я помню, 30 лет нам рассказывали про чудо-трубу, которая  национальное достояние, с которой расставаться нельзя. Ну, национальное достояние превратится в металлолом», – сказал Золотарёв.

«Поэтому Украина давно – головная боль для Европы, от неё подустали, а для американцев она является абсолютно периферийным вопросом. Это надо понимать, что Блинкена сейчас гораздо больше волнует Китай, Россия.

Скорее всего, увы, как бы нам ни хотелось, что «ничего про Украину без Украины», но, скорее всего, на встрече в июне между Путиным и Байденом будет решаться вопрос Украины», – добавил эксперт.


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