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The New York Times со ссылкой на Пентагон утверждает, что у Украины достаточно солдат, чтобы воевать еще полгода или год, после чего настанет момент критического исчерпания живой силы на фронте.

«Американские военные и разведывательные чиновники пришли к выводу, что война в Украине больше не является тупиком, поскольку Россия неуклонно выигрывает, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне углубляется» , – подчеркивают в издании.

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В издании приводят данные о 57 тысяч украинских военных, погибших на войне. В статье также отмечается, что «упадок морального духа и вопрос о том, будет ли поддержка США продолжаться, представляют свою собственную угрозу военным усилиям Украины».

«Украина теряет территорию на востоке, и ее силы внутри России были частично отброшены. Украинские военные пытаются набрать солдат и оснастить новые подразделения», – говорится в публикации.

По словам представителей Пентагона, Киев перебросил в Курскую область некоторые из своих новых бригад, которые сначала планировал использовать для защиты востока и юга или для создания резервов для контрнаступления в 2025 году. Однако это решение стало роковой ошибкой украинского руководства, оголив фронт на Донбассе и позволив русским перейти там в наступление.

Отмечается, что Россия также сталкивается с нехваткой солдат и запасов, а ее достижения в войне достались ей большой ценой. Однако ей пока удается на денежной основе набирать в армию от 25 до 30 тысяч человек ежемесячно.

По словам американских чиновников, в следующем году Киев сможет воспользоваться слабостью России и ожидаемой нехваткой солдат и танков, но только в том случае, если поддержка от США не будет ослабевать.

Чиновники из США также рассказали журналистам, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе, тот выглядел «усталым и напряженным» и был «озабочен неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США».

«Я думаю, что если так пойдет дальше, мы видели, что российские войска продвинулись от Авдеевки на 35 км за 10 месяцев. Это означает, что уже в феврале-марте будущего года могут начаться боевые действия на территории Днепропетровской области. И я думаю, что для каждого, кто когда-либо был в Покровске, кто когда-либо пытался добраться до Покровской логистической сетью, абсолютно понятно, что если Покровск упадет — Донбасс будет потерян», – мрачно вангует в эфире Свобода Live эксперт по анализу открытых данных немецкого издания Bild Юлиан Репке.