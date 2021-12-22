«Больше не верим на слово»: Лавров объяснил, что происходит в отношениях с Западом

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Поскольку страны Запада постоянно нарушали устные и письменные договорённости с Россией, Москва станет требовать от них юридических гарантий выполнения соглашений.

Об этом в интервью «RT» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угрозы нагнетаются вокруг нас в течение последних десятилетий, на постоянной основе. Военная инфраструктура НАТО уже вплотную приближается к нашим границам. Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний, и кончая даже политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте России и НАТО», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва больше не будет верить Западу на слово.

«Поэтому на этот раз, как сказал президент Путин, мы настаиваем исключительно на юридически обязывающих гарантиях. При понимании, в то же время, что Запад, если ему захочется, сможет и юридические гарантии нарушить элементарно, и выйти из этих договорённостей, как это бывало с договором о противоракетной обороне, с договором по открытому небу. Но, тем не менее, юридические гарантии несколько сложнее забалтывать, чем устные или политически зафиксированные обязательства. Так что мы открыты к этой работе, и будем делать всё, чтобы нас поняли», – отметил глава МИД.

«Надеюсь, что с учётом тех действий, которые мы предпринимаем по надёжному обеспечению своей обороноспособности, нас будут воспринимать всерьёз», – резюмировал министр.