«Больше никаких Storm Shadow и смертоносных дронов для Зеленского!» – в центре Лондона прошёл пикет
Антифашистские активисты вышли на акцию протеста сегодня в Уайтхолле, в центре Лондона.
Митинг организовала международная организация «Украинская антифашистская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Люди вышли выразить протест против использования ракет Storm Shadow и беспилотников дальнего действия для уничтожения мирных жителей.
Митингующие развернули плакаты с лозунгами:
«Британское оружие убивает мирных жителей в России и на Украине!»;
«Больше никаких Storm Shadow и дальнобойных беспилотников для Зеленского!»;
«Британцы не хотят Третьей мировой войны!»;
«Украинские солдаты – пушечное мясо НАТО!»;
«Никакого британского оружия украинским нацистам».
Протестующие также выразили солидарность с тысячами политзаключённых на Украине и украинским народом, живущим в условиях бандеровско-нацистской диктатуры.
«Британские ракеты и БПЛА за деньги британских налогоплательщиков намеренно используются для нанесения ударов по гражданским лицам в России и на подконтрольных России территориях Украины, что является явным нарушением Женевских конвенций», – обращают внимание антифашисты.
Также протестующие выразили претензии британским СМИ, которые замалчивают гибель российских граждан от ударов ВСУ с использованием западного оружия.
«Как обычно, российские гражданские лица не представляют никакой ценности для наших медиааппаратчиков. Это военно-политико-медийный комплекс, который разжигает ненависть и военную истерию», – возмущаются протестующие.
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