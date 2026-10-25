«Больше никаких Storm Shadow и смертоносных дронов для Зеленского!» – в центре Лондона прошёл пикет

Максим Столяров.  
25.10.2026 22:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 5372
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Антифашистские активисты вышли на акцию протеста сегодня в Уайтхолле, в центре Лондона.

Митинг организовала международная организация «Украинская антифашистская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антифашистские активисты вышли на акцию протеста сегодня в Уайтхолле, в центре Лондона. Митинг организовала...

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Люди вышли выразить протест против использования ракет Storm Shadow и беспилотников дальнего действия для уничтожения мирных жителей. 

Митингующие развернули плакаты с лозунгами:

«Британское оружие убивает мирных жителей в России и на Украине!»;

«Больше никаких Storm Shadow и дальнобойных беспилотников для Зеленского!»;

«Британцы не хотят Третьей мировой войны!»;

«Украинские солдаты – пушечное мясо НАТО!»;

«Никакого британского оружия украинским нацистам». 

Протестующие также выразили солидарность с тысячами политзаключённых на Украине и украинским народом, живущим в условиях бандеровско-нацистской диктатуры.

«Британские ракеты и БПЛА за деньги британских налогоплательщиков намеренно используются для нанесения ударов по гражданским лицам в России и на подконтрольных России территориях Украины, что является явным нарушением Женевских конвенций», – обращают внимание антифашисты.

Также протестующие выразили претензии британским СМИ, которые замалчивают гибель российских граждан от ударов ВСУ с использованием западного оружия.

«Как обычно, российские гражданские лица не представляют никакой ценности для наших медиааппаратчиков. Это военно-политико-медийный комплекс, который разжигает ненависть и военную истерию», – возмущаются протестующие.

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