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Антифашистские активисты вышли на акцию протеста сегодня в Уайтхолле, в центре Лондона.

Митинг организовала международная организация «Украинская антифашистская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люди вышли выразить протест против использования ракет Storm Shadow и беспилотников дальнего действия для уничтожения мирных жителей.

Митингующие развернули плакаты с лозунгами:

«Британское оружие убивает мирных жителей в России и на Украине!»; «Больше никаких Storm Shadow и дальнобойных беспилотников для Зеленского!»; «Британцы не хотят Третьей мировой войны!»; «Украинские солдаты – пушечное мясо НАТО!»; «Никакого британского оружия украинским нацистам».

Протестующие также выразили солидарность с тысячами политзаключённых на Украине и украинским народом, живущим в условиях бандеровско-нацистской диктатуры.

«Британские ракеты и БПЛА за деньги британских налогоплательщиков намеренно используются для нанесения ударов по гражданским лицам в России и на подконтрольных России территориях Украины, что является явным нарушением Женевских конвенций», – обращают внимание антифашисты.

Также протестующие выразили претензии британским СМИ, которые замалчивают гибель российских граждан от ударов ВСУ с использованием западного оружия.

«Как обычно, российские гражданские лица не представляют никакой ценности для наших медиааппаратчиков. Это военно-политико-медийный комплекс, который разжигает ненависть и военную истерию», – возмущаются протестующие.

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