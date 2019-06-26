«Больше никогда не поверим Европе, предавшей нас» – Корчинский

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Ориентированные на Евросоюз и НАТО политики не менее опасны для Украины, чем сторонники России.

К такому выводу в эфире интернет-канала «Всемирно-Броварское ТВ» пришел одиозный украинский радикал Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те политики в Украине, которые ориентируются на Европу, делают не меньше вреда, чем те, кого купила Москва. Именно евроориентированные политики не объявили России войну, именно евроориентированные политики помешали расторгнуть дипломатические отношения с агрессором, именно евроориентированные политики не прекратили торговлю и железнодорожное сообщение. Именно евроориентированные политики в свое время не начали воевать в свое время за Крым.

Именно евроориентированные политики приняли ту неэффективную и невыгодную форму борьбы, которую мы проводим ныне. Ясно, что тех, кто ориентируется на москалей, нужно уничтожать, но тех, кто ориентируется на Европу, кто внедряет эти евроценности, тех, кто рассказывает нам, что панацея всех бед – это Евросоюз и НАТО, то есть, те структуры, за которыми стоят люди, которые всегда, всю свою историю продавали всех, эти люди опасны, им не надо доверять.

Запомните этот день, когда Европа в очередной раз предала нас. Давайте больше никогда не будем верить ей для того, чтобы она не имела возможности предавать нас снова и снова», – заявил Корчинский.