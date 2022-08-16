«Больше оружия»: Хербст призывает еще больше накачивать Украину

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Новости Украины

США и Евросоюз должны поставлять еще больше оружия на Украину, которое будет более дальнобойным, чем сегодня.

Об этом в эфире киевского интернет-канала «Радио НВ» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, США не исчерпали потенциал своей помощи Украине.

«Нужно посылать больше и сразу. Может быть, мы не можем посылать все, что Украина просит, но можно посылать гораздо больше, чем мы сейчас посылаем. Нам не нужно посылать артиллерию с дальностью 85 километров – мы можем посылать сейчас артиллерию с дальностью до 300 километров. И, на мой взгляд, мы должны это делать. Это наша робость, и робость здесь не служит американским или украинским интересам, на мой взгляд», – сказал экс-посол.

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«Мы видим совсем слабые усилия, например, Германии. Она должна отправлять то, что она обещала уже давно. Есть и другие страны, которые могут делать больше», – заявил Хербст.