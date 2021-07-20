Больше половины украинцев против Зе-правительства и Зе-Рады

20.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Работа президента, правительства и парламента не нравится большинству граждан Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Украинской социологической группой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, 56,1% опрошенных не одобряют деятельность президента и 34,3% – одобряют. Недовольство деятельностью Верховной Рады и Кабмина еще больше, тут соотношение, соответственно, 76,1% к 11,9% и 72,5% к 13,5%.

Среди населения доминирует точка зрения, что правительство практически ничего не делает для того, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются граждане. Так считают 42,7% опрошенных. Еще 36,5 считают, что правительство что-то делает, но этого явно недостаточно. Лишь 11,7% считают, что правительство делает все возможное чтобы решить насущные проблемы.

58,5% опрошенных считают, что Кабмин надо отправить в отставку, а 26,1% не поддерживают эту идею. Почти такое же отношение к необходимости переизбрания парламента – 60,8% против 24,5%.

«Из-за недовольства работой центральных органов власти в обществе сформировался запрос на обновление правительства и парламента», – отметил руководитель социологической группы Александр Левцун.

Опрос был проведён «Украинской социологической группой» с 11 по 18 июля 2021 года, было опрошено 1224 респондента возрастом от 18 лет. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью face-to-face по месту проживания. Статистическая ошибка не превышает 3%.