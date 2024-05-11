Больше половины украинских солдат голодают

Анатолий Лапин.  
11.05.2024 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 802
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Больше половины украинских солдат голодают.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Вадим Ивченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Больше половины украинских солдат голодают. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента...

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По словам Ивченко, солдаты ВСУ вынуждены обращаться за помощью, чтобы прокормиться.

«Как можно было выбросить питание из защищенных статей, оплат? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему политика в обеспечении питания мест дислокации сложилась так, 65 процентов просто недоедают? Почему всем депутатам и, здесь многое может поднять руки, звонят непосредственно начпроды и просят привезти картошку и другие вещи, чтобы поесть. Голодный солдат не будет мотивировано защищать Родину. Как это произошло?», – негодует Ивченко.

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