Больше половины украинских солдат голодают.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат парламента Вадим Ивченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ивченко, солдаты ВСУ вынуждены обращаться за помощью, чтобы прокормиться.

«Как можно было выбросить питание из защищенных статей, оплат? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему политика в обеспечении питания мест дислокации сложилась так, 65 процентов просто недоедают? Почему всем депутатам и, здесь многое может поднять руки, звонят непосредственно начпроды и просят привезти картошку и другие вещи, чтобы поесть. Голодный солдат не будет мотивировано защищать Родину. Как это произошло?», – негодует Ивченко.