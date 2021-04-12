«Больше прав, чем в Германии». Немецкий турист ошарашен уровнем свободы в российском Крыму

12.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Уровень бытовых свобод в России в целом и в Крыму в частности намного выше, чем в считающейся более демократической Европе.

Об этом в интервью бывшему украинскому спортсмену, а ныне – крымскому блогеру Тамиру Шейху заявил посетивший полуостров турист из Германии по имени Леонид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Леонида, также его удивили троллейбусы с вай-фаем, остановки с подзарядкой мобильных и светофоры с таймером.

«Насчет бытовой свободы – это причина, почему я прилетел в Россию. Я бы никогда не мог подумать, что Россия мне предоставит когда-то больше прав, чем Германия или Европа. Сейчас в Европе практически все запрещено, особенно то, что доставляет удовольствие. Можно только работать и платить налоги…

По инфраструктуре лично мое впечатление, что в России, тут в Крыму или на южном побережье России, в Сочи, например, и даже в любой маленькой деревне светофоры с LED, такое в Германии очень редко, на светофорах бежит таймер, который показывает, сколько еще ждать – такого в Германии вообще представить себе нельзя.

Тут на «Яндексе» я вижу live – автобусы, как они двигаются – такого в Германии тоже нет. Для меня это культурный шок был. Когда я вижу USB-подключение, чтобы заряжать всякие гаджеты на остановках автобуса, в автобусах внутри, когда я вижу троллейбус, который проезжает, а на нем знак звездочки, это значит, климатизация идет и знак WI-Fi. Ни того, ни другого в Германии нет в автобусах или где-то в городских заведениях»,- заявил Леонид.

Ранее Тамир Шейх заявил, что в Крым, несмотря на непризнание его российского статуса со стороны Запада и закрытие границ Украиной, продолжают приезжать иностранные туристы. Многие из них даже покупают жилье на полуострове.