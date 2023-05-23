Больше штурмов в лоб не будет. ВС РФ вышли на оперативный простор – израильский эксперт

Анатолий Лапин.  
23.05.2023 11:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия больше не будет заниматься лобовыми атаками городов – она скопила достаточное количество ресурсов и со взятием Артемовска вышла на оперативный простор.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия больше не будет заниматься лобовыми атаками городов – она скопила достаточное количество...

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«В других городах вряд ли будет повторяться история Артемовска, потому что в данном случае была необходимость определенная, пока происходила концентрация и подготовка войск к большому наступлению. На этом небольшом участке проводить наступление штурмовыми группами, но не вбрасывая туда большие части.

С другой стороны, штурмовать в лоб каждый город так больше никто не будет. Я не думаю, что в этом есть большой смысл, тем более, что сегодня российская армия может совершенно спокойно с любого направления выйти на оперативный простор, который у нее открывается за Артемовском до Днепра и за Днепром тоже», – заявил Кедми.

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