Больше трэша: Руководство Украины напичкают клоунами и певичками

18.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская политика превратилась в карнавал – на выборах президента побеждает комик Владимир Зеленский, составить ему конкуренцию в Верховной Раде собирается эстрадный исполнитель Святослав Вакарчук. Таким образом, у коллектива киевской оперы есть все основания сформировать собственный список на парламентские выборы – избиратели получат незабываемое шоу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил одиозный украинский националист, боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам радикала, чем больше певцов и прочих артистов пойдет в политику, тем веселее станут украинские телешоу.

«Я призываю всех певцов, артистов разговорного жанра, спортсменов идти сейчас на выборы – они так или иначе будут иметь какой-нибудь успех. Откусывать у кого-то что-то или не откусывать, к ним будут перетекать электоральные симпатии или нет, но успех у них будет.

Главное, что следующие ток-шоу после парламентских выборов будут интереснее, потому что тут будут петь, танцевать, рассказывать анекдоты. То есть, все будет намного более интересным, чем сейчас. Для публики, по крайней мере.

Единственное, что я не понимаю, почему свой список не выставляет киевский оперный театр. Вот мне не за кого голосовать на следующих выборах в парламент», – заявил Корчинский.