«Больше трёхсот тысяч» – подсчитаны потери ВСУ по открытым источникам

Владимир Гладков .  
01.08.2023 20:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Судя по публикуемым в открытых источниках некрологам, за полтора года войны против России безвозвратные потери ВСУ перевалили за триста тысяч человек.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил автор телеграм-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по публикуемым в открытых источниках некрологам, за полтора года войны против России безвозвратные...

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Он отметил, что с 1 июня 2022 года проводит подсчёты погибших ВСУшников.

«Я имею много родственников и друзей на Украине, которые живут в разных областях. И одна моя родственница за один день присутствовала на похоронах семи военнослужащих ВСУ. Естественно, я заинтересовался, и начал это всё искать», – сказал Татаринов.

Публицист рассказал, что искал некрологи по регионам, страницам сельских и городских советов.

«Солдат на Украине погибает – очень много. В среднем в день на Украине выходит около 400 некрологов. В день. Это среднее значение. Самое пиковое был ноябрь прошлого года, 1104.

Это количество потерь, выданное в некрологах. Некролог выдаётся в течение недели. Может, тело уже захоронено, а информация только пришла в Интернет. И поэтому пиковое значение 1100. Как-то я считал, что «судным днём» было 900 некрологов, но нет.

Офицеров они теряют много. Двести восемьдесят четыре тысячи буквально неделю назад было зафиксировано – такое количество потерь Украина уже принесла на алтарь, положила своих мужчин.

Но это количество, которое только я подсчитал, а сколько там на самом деле. Мне кажется, что безвозвратных потерь у них больше трехсот тысяч», – добавил он.

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