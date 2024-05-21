Больше половины украинских комбатов признали непригодными к выполнению обязанностей

Анатолий Лапин.  
21.05.2024 09:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1330
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В конце первого года противостояния была проведена независимая оценка качества украинских командиров, показавшая неутешительные для ВСУ результаты.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце первого года противостояния была проведена независимая оценка качества украинских командиров, показавшая неутешительные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


 

«У нас сейчас в армии несколько сотен командиров батальонов. Проводилась независимая оценка командиров на первый год войны, в конце первого года проводилась независимая оценка командиров бригад и батальонов – я тебе после войны скажу, сколько признали процентов непригодных к выполнению своих обязанностей.

Могу сказать, что большинство непригодны. И мы воюем непригодными командирами бригад, командирами батальонов, то же самое с ротами и взводами. У нас армия, очень большой процент, не буду говорить какой, прямо написано в результатах оценки: «Негодны к выполнению своих обязанностей», – Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть