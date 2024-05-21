Больше половины украинских комбатов признали непригодными к выполнению обязанностей

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В конце первого года противостояния была проведена независимая оценка качества украинских командиров, показавшая неутешительные для ВСУ результаты.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас в армии несколько сотен командиров батальонов. Проводилась независимая оценка командиров на первый год войны, в конце первого года проводилась независимая оценка командиров бригад и батальонов – я тебе после войны скажу, сколько признали процентов непригодных к выполнению своих обязанностей. Могу сказать, что большинство непригодны. И мы воюем непригодными командирами бригад, командирами батальонов, то же самое с ротами и взводами. У нас армия, очень большой процент, не буду говорить какой, прямо написано в результатах оценки: «Негодны к выполнению своих обязанностей», – Арестович.