Больше возможности задушить Московию у нас с ВСУ не будет – беглый «казак»

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Новости Украины

Кубань должна организовать восстание «против москалей» во имя сражающейся Украины, которая не справляется самостоятельно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель «донецкого куреня украинского казачества» во времена Украины, а ныне боевик Нацгвардии Роман Артюх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как они (донские казаки – ред.) могут помочь нам в борьбе с Московией? Есть две цитаты. Начнем с Мелехова из «Тихого Дона»: «Не может москаль править на Дону». И вспомним слова гимна войска донского: «Всколыхнулся, взволновался тихий Дон». Больше такой возможности, как сейчас, вместе с украинцами задушить Москву – не будет. Сейчас, когда мы ведем истощающую войну на своей территории, в пору – «всколыхнуться, взволноваться» Дону, Кубани, всем другим казачьим войскам, людям, что чувствуют себя казаками, для того, чтобы не ждать, пока Украина истечет кровью и сможет вас освободить, а помочь Украине своей подпольной борьбой, восстаниями на этой территории», – призывал экстремист.

«Вы же знаете, что Московию все время хлебом кормили – Дон, Кубань. Если отделить эти территории, а это можно сделать, пока на нас отвлечены все ВС РФ, можете стать свободными. Тогда будем жить и мы хорошо, зная, что с нами – добрые соседи, которые знают нас и нашу историю. Пользуйтесь моментом, поднимайте людей, помогайте нам уничтожать врага в его же ячейках на наших вольных землях», – пропагандировал Артюх.