Больше всего прямых инвестиций на Украину идет из России

29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

За первую половину 2018 года больше всего прямых инвестиций (акционерного капитала) на Украину поступило из Российской Федерации, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на УНН.

Как показывают данные Государственной службы статистики, цифра инвестиций из РФ достигает 436 миллионов долларов или 34,6% общего объема поступлений.

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Украинский Госстат отмечает, что всего за январь-июнь на Украину в виде прямых инвестиций пришло более миллирда долларов. Из них из России – 436 миллионов долларов, с Кипра – 219 миллионов долларов, из Нидерландов – 207,7 миллиона долларов, из Австрии – 58,7 миллиона долларов, из Польши – 54,1 миллиона, из Франции – 46,9 миллиона, из Великобритании – 43,4 миллиона долларов.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов разорвать Большой договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.