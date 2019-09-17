Больше всего украинцы не верят собственным судам и российским СМИ – соцопрос

17.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Наибольшее недоверие украинцы выражают к украинской судебной системе в целом и к российским средствам массовой информации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного киевским Центром Разумкова.

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Согласно социологическому исследованию, российским СМИ не доверяют 80% опрошенных, украинской судебной системе в целом — 72%, местным судам — 66%, коммерческим банкам — 65%, украинским политическим партиям — 63%, прокуратуре — 61%.

Еще 59% украинцев не доверяют Верховному Суду, Конституционному Суду Украины — 56%, государственному аппарату (чиновникам) — 55%, Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) — 54%, специализированной антикоррупционной прокуратуре — 53%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 52%, Национальному банку Украины — 51%, Антикоррупционному суду — 50%, профсоюзам — 49%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.