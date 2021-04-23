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23.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия, Социология
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Больше всего в Европе Россию ценят в Сербии, Словакии и Болгарии


Согласно исследованиям словацкого института GLOBSEC, самыми русофильскими странами Европы являются Сербия, Словакия и Болгария.

Об этом сообщает bgnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портал сообщает, что исследование GLOBSEC проводилось по заказу Госдепа США и Национального фонда поддержки демократии США. При этом, если большинство населения Польши, Чехии и Румынии считают Россию угрозой, то в Венгрии, Черногории, Словакии, Северной Македонии, Сербии и Болгарии, напротив, подавляющее большинство граждан так не считают.

Важным стратегическим партнёром Россию в Сербии считают 59% населения, в Словакии – 42%, в Болгарии – 41%, в Черногории – 38%, в Венгрии – 33%, в Северной Македонии – 23%, в Чехии – 21%, в Польше  – 6%, в Румынии – 6%.

Опросы жителей этих стран проводились в сентябре – октябре 2020 года. При этом, что интересно, в отличие от Сербии, руководство Болгарии проводит целенаправленную русофобскую политику, а Словакия недавно присоединилась к «антишпионской» истерии, начатой в соседней Чехии.

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