«Больше всего вдохновил мятеж Пригожина и рейды власовцев» – в Киеве подытожили 2024 год и призвали идти на Москву
Без переноса войны на территорию РФ в границах до 2022 года «перемоги» не будет.
Об этом говорили участники эфира на канале «Украинская правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы обозначил в этом году три события, которые дают дорогу в будущее в 2024 году. Это, во-первых, Пригожин, безусловно. То есть – это показывает путь, каким образом их можно расшатать изнутри. Во-вторых, это решение о предоставлении Украине F-16, это средства борьбы в 2024 году.
И в-третьих, это то, что некоторые отряды, скажем так, интернациональных наших батальонов – рейды по Курской, Брянской областях. Это то, что нужно усиливать и делать в следующем году», – заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда.
С ним согласился ныне воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Ключевой вывод, что мы живые как нация, и мы боремся. Я тоже считаю, что без перенесения войны на территорию РФ мы войну эту никогда не завершим», – сказал Омелян.
Спасибо!
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