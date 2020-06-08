08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
История, Политика, Россия
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Большевики до сих пор наводят ужас на российских либералов


Советский период якобы был самым преступным экспериментом в истории человечества.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил осужденный на три года условно за участие в летних антиправительственных беспорядках в Москве  Егор Жуков, которого недавно активно раскручивала либеральная оппозиция,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое страшное, что можно начать делать, это делать то, что делали большевики. Это когда ты понимаешь, что на самом деле тебя поддерживают мало людей, объективно у большевиков было мало сторонников. В августе 1917 года большая часть большевиков вообще в тюрьме сидела, если бы не подавление корниловского мятежа, они бы так и просидели в тюрьме.

Но вот, подвернулся шанс, страна действительно была в абсолютном раздрае, они берут власть и начинают насильственно навязывать свою идеологию всей остальной стране, что приводит к самому преступному эксперименту в истории человечества, который длился 70 лет и от которого, слава богу, мы избавились», – заявил Жуков.

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