«Большевики и латышские стрелки». Жириновский нашел «виновных» в расстреле казанских школьников

11.05.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить публиковать в СМИ информацию о терактах в школах.

Так он прокомментировал сегодняшнее нападение на школу в Казани сегодня журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В Казани стрельба, гибнут дети, раненные. Мы сто раз говорили: прекратите давать информацию о расстрелах в школах. Это действует провоцирующе. Это подстрекательство. Другие берут пример, обезьянничают. И мы будем стрелять в школе. И у нас пусть будет так. Подражание. Ну что это такое? Мы хотим, чтобы в каждом субъекте у нас раз в год расстреливали учеников?», – заявил лидер ЛДПР.

Даже ужасная трагедия стала для него поводом покритиковать коммунистов.

«Кстати, это школа рядом с улицей латышских стрелков. Школьник идет, видит “латышские стрелки”, а чего и ему не стать стрелком, если улицу назвали? Он же не знает, что это предатели были, латышские стрелки, это большевистский режим, их близко нельзя было подпускать к Москве, к тем событиям, которые были. Всю революцию делали нерусские. Латыши, все другие национальности, венгры, китайцы, коммунисты», – сказал Жириновский.

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе зарегистрированным на себя оружием. Погибло 8 человек: 4 мальчика, 3 девочки и учитель. 21 человек находится в больнице, 6 детей находятся в реанимации. В Татарстане объявлен траур.