Большие дяди готовятся управлять Украиной

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские проблемы будут решать между собой Запад и России, которым выгоден приход к власти в Киеве молодых и неопытных политиков.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономические проблемы Украины решаются на Западе, а военно-политические проблемы Украины решаются на Востоке, в России. И как это совместить всё? Это будет страшная вещь вообще. Потому что надо будет с русскими как-то вступать в контакт.

У Тимошенко тут бриллиантовая акция, что она может как-то микшировать, быть подушкой безопасности для этих всех вещей, потому что понятно, что Запад имеет свою геополитическую клиентуру – это Порошенко, «Голос» отчасти, а русские будут иметь свою геополитическую клиентуру. Как это всё решить?

Запад понятно: МВФ, долги и так далее. Что они могут предложить взамен? Они могут предложить взамен много чего, но тогда надо сдаться им, сказать, что наш курс прозападный, тогда: «Мы вам даём деньги, долги, но есть ли ресурсы у вас на то, избирали ли вас избиратели под эту политику, либо они избирали вас, чтобы вы с русскими замирились, восстановили торговлю, как это предлагает Медведчук и так далее». Поэтому это всё только начало.

Политика украинская – это абсолютно недетское дело. С точки зрения политического опыта, там очень много юных людей. Пионеры, комсомол – это, конечно, хорошо, это всегда юность, это задор, но над ним всегда стояли большие дяди с партий. Так вот мне интересно, кто всё-таки этим дядей будет: Запад или… Вот борьба будет сейчас между двумя большими дядями. Кстати говоря, они всегда заинтересованы в том, чтобы в той или иной стране были достаточно юные политики, им тогда легче управлять», – сказал Карасёв.