Большие проблемы Google: цифровой гигант проигрывает иски одновременно в США и ЕС

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На фоне нынешних проблем у российских пользователей Google, внезапно лишившихся возможности регистрировать аккаунт по российскому номеру телефоа, интересные сообщен ия приходят из-за океана. Там у цифрового гиганта свои проблемы, причем, серьезные. Как сообщает Washington Post, Минюст США подал иск против Google. Компания обвиняется в монополизации технологий, используемых сайтами для продажи рекламы.

Это уже второй поданный в Штатах против Google судебный иск. Он касается технологии, посредством которой технологический гигант подбирает издателей и рекламодателей.

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Министерство юстиции и несколько штатов США утверждают, что Google монополизирует ключевые инструменты цифровой рекламы и технологию, с помощью которой сайты продают рекламу, а рекламодатели покупают.

“Жаль очевидна: создатели сайтов зарабатывают меньше, а рекламодатели платят больше” , – заявило правительство в жалобе на Google, добавив, что конкуренция может “сдерживать цены и приводить к появлению более инновационных рекламных технологий”.

Истцы утверждают, что все меньше сайтов могут предлагать контент “без подписки, пейволов или альтернативных форм монетизации”.

Судебный процесс по делу о рекламных технологиях Google начался в понедельник в Александрии, в штате Вирджиния, и произойдет после крупного поражения Google, признанного по предыдущему иску виновным в монополизации поисковых систем, приносящих компании большую часть доходов.

Американский судья постановил, что Google использовала доминирующее положение в поисковой выдаче для подавления конкуренции. Это решение оказалось неудачей для поискового гиганта и его материнской компании Alphabet.

Судья пока не назначил меры по исправлению ситуации, а правительство не предложило санкций. Пристальное внимание приковано к тому, следует ли позволить Google продолжать заключать соглашения об эксклюзивности, которые гарантируют, что его поисковая система будет использоваться потребителями по умолчанию.

Дело будет рассматривать федеральный суд Вирджинии без участия присяжных. Ранее Google выплатила правительству $2,3 миллиона в качестве «максимальной суммы ущерба». Эта выплата была необходима, чтобы избежать суда присяжных.

По мнению экспертов, во время разбирательства ведомство будет подчеркивать незаконные манипуляции, к которым прибегала Google, и краткосрочные жертвы, которые принесла компания ради укрепления своего доминирования на рынке.

Проигрыш Googlе в этом деле может кардинально изменить рынок онлайн-рекламы. В случае распределения рекламного рынка компании у участников рынка появится множество проблем, поскольку им придется искать альтернативные решения.

В это же самое время цифровой гигант вынужден отбмваться от судебных исков в Старом свете. Как сообщает Politico, Google проигрывает судебный процесс по первому антимонопольному штрафу ЕС.

Верховный суд Европейского союза поддержал антимонопольный штраф ЕС для Google в размере 2,4 млрд евро, что стало долгожданным стимулом для регулирующих органов, борющихся с крупными технологическими компаниями.

Суд заявил, что практика Google, отдающая предпочтение собственным результатам поиска по сравнению с конкурирующими сервисами, «носит дискриминационный характер».