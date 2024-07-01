Большие сотовые операторы продолжают саботаж в Крыму

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В Крыму возникли «массовые проблемы» с переносом телефонных номеров к местным операторам (услуга Mobile Number Portability (MNP, перенос номера).

Как пишет газета «Известия», абоненты «не могут перенести свой номер из МТС, чьи SIM-карты продаются в Крыму (сам оператор работает в регионе на сетях других компаний), в «Миранда-медиа».

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Участники рынка объяснили, что МТС продает в Крыму SIM-карты, но они относятся к ее краснодарскому филиалу. MNP позволяет сохранить абонентский номер при смене оператора только в пределах территории субъекта Федерации. А SIM-карты МТС в Крыму относятся к Краснодарскому краю.

«С момента воссоединения Крыма с Россией прошло уже более 10 лет, но ни один федеральный сотовый оператор там до сих пор не появился. С 2014 года все участники российской «большой сотовой четверки» воздерживались от выхода в республику и город федерального значения Севастополь, опасаясь западных санкций», – напоминается в публикации.

После начала СВО для входа в Крым нет никаких причин, заявил газете председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

«Если они не откроют свои офисы и не создадут инфраструктуру в Крыму и других новых регионах России, то будем рассматривать законопроект, который их прямо обяжет к этому», – сказал депутат.

Военкор Юрий Котёнок удивляется, почему подобные меры еще только анонсируются на третий год СВО.

«Называйте вещи своими именами — идет откровенный саботаж со стороны федеральных операторов связи во время проведения Специальной военной операции. Импотенция власти, однако, в её конкретном проявлении», – написал Котенок в своем блоге.