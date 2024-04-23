Большинство армейских его ненавидит. Я бы принял участие в свержении Зеленского – экс-гауляйтер Луганской области

Большинство военных на Украине ненавидят президента страны Владимира Зеленского.

Об этом в эфире интернет-блога «Newsroom» заявил экс-гауляйтер Луганской области, бывший замминистра по реинтеграции и бывшей гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рассуждая на тему возможного военного мятежа, Тука заявил, что это несет в себе риски развала страны, но подчеркнул, что сам принял бы в таком участие.

«Могут ли военные взять власть в свои руки? Извините, но публично я не могу отвечать на эти вопросы, не могу, потому что это незаконно. Но есть другая сторона этого вопроса. Хотел бы я? Хотел бы. Скажу честно, я бы сам принял участие в этом процессе, но я не могу поддерживать это, потому что считаю, что это мало того, что незаконно, это очень опасно для нашей страны в целом», – рассуждал он.

«Потому что с одной стороны, это усилит раскол, в том числе в Вооруженных силах – не думайте, что в Вооруженных силах все ненавидят Зеленского. Большинство – да, но не все. Во-вторых, это приведет к деморализации армии, без сомнения, это в принципе может привести и к разделу страны», – заключил Тука.