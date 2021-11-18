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18.11.2021 01:53
(Мск), Киев,
Михаил Рябов
 
Дзен, Крым, ООН, Политика, Россия, Украина
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Большинство членов ООН отказалось поддержать антироссийскую резолюцию по Крыму

Новости УкраиныУкраинские власти преподнесли как победу голосование за проект очередной антироссийской резолюции по Крыму, которое...

Украинские власти преподнесли как победу голосование за проект очередной антироссийской резолюции по Крыму, которое в среду состоялось в Третьем комитете ООН.

Проект обновленной резолюции про права человека в Крыму содержит уже традиционные обвинения в адрес РФ по поводу «аннексии» полуострова, притеснения украинцев и крымских татар и т.п.

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В комитете проект поддержали 64 страны, против – 20, а еще 94 воздержались.

К слову, украинский постпред в ООН Сергей Кислица не смог скрыть раздражения по поводу целого ряда стран, не просто воздержавшихся при голосовании, а выступивших против антироссийской резолюции.

«Они в очередной раз поддержали оккупацию Россией АР Крым. 19 русских приспешников. Знайте их в лицо. Помните, когда некоторые из них вам поет о дружбе и любви к Украине», – негодовал Кислица.

Окончательное голосование за резолюцию намечено на декабрь, Владимир Зеленский уже заявил, что ожидает положительного решения.

Результаты предварительного голосования в комитете вряд ли радуют украинские власти – они свидетельствуют о неуклонном снижении поддержки инициатив Киева в ООН.

Напомним, что 27 марта 2014 года за антироссийскую резолюцию в ООН по Крыму проголосовали 100 из 193 членов ООН. Впоследствии число стран, выступавших «за» инициативы Киева, снижалось – уже в 2018 году их количество снизилось до 70.

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