Большинство членов ООН отказалось поддержать антироссийскую резолюцию по Крыму

Новости Украины

Украинские власти преподнесли как победу голосование за проект очередной антироссийской резолюции по Крыму, которое в среду состоялось в Третьем комитете ООН.

Проект обновленной резолюции про права человека в Крыму содержит уже традиционные обвинения в адрес РФ по поводу «аннексии» полуострова, притеснения украинцев и крымских татар и т.п.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В комитете проект поддержали 64 страны, против – 20, а еще 94 воздержались.

К слову, украинский постпред в ООН Сергей Кислица не смог скрыть раздражения по поводу целого ряда стран, не просто воздержавшихся при голосовании, а выступивших против антироссийской резолюции.

«Они в очередной раз поддержали оккупацию Россией АР Крым. 19 русских приспешников. Знайте их в лицо. Помните, когда некоторые из них вам поет о дружбе и любви к Украине», – негодовал Кислица.

Окончательное голосование за резолюцию намечено на декабрь, Владимир Зеленский уже заявил, что ожидает положительного решения.

Результаты предварительного голосования в комитете вряд ли радуют украинские власти – они свидетельствуют о неуклонном снижении поддержки инициатив Киева в ООН.

Напомним, что 27 марта 2014 года за антироссийскую резолюцию в ООН по Крыму проголосовали 100 из 193 членов ООН. Впоследствии число стран, выступавших «за» инициативы Киева, снижалось – уже в 2018 году их количество снизилось до 70.