Большинство членов ООН прогнулось под Запад

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Новости Украины

Генассамблея ООН голосами 143 стран поддержала резолюцию, осуждающую присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Воздержались и не голосовали 45 стран, а пятеро государств выступили против.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», традиционно антироссийский документ поддержали США, и их сателлиты – Канада, Австралия, Великобритания, все члены ЕС и европейские государства, включая Сербию. Против выступили лишь Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия.

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Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перед голосованием стала пугать государства, что они могут повторить судьбу Украины, если сейчас не выступят в ее поддержку:

«Любое желание обеспечить мир должно идти путем ответственности и того, чтобы показать, на что мы пойти никак не можем. Давайте направим сегодня единый сигнал о том, что ООН не будет терпеть попыток незаконной аннексии. Мы никогда таких попыток не признаем, ООН не будет терпеть захвата территории соседа за счет силы. Мы будем этому всячески противостоять… Сегодня Россия вторглась в Украину, а завтра это может быть другое государство, можете быть вы следующими».

Похожим выступлением отметился и представитель Германии:

«Сегодня Украина, а завтра это может быть кто угодно из нас. Суверенное равенство и территориальная целостность любого из нас может быть отдана на милость любого из наших соседей, если они будут иметь какие-то территориальные требования или исторические претензии».

Китай традиционно призвал к переговорам и подчеркнул, что нынешняя резолюция никак не поможет решить проблему:

«Отказаться от мысли о «Холодной войне» и о расколе мира. Кризис в Украине вновь показывает, что политика блоков «Холодной войны» не приведет к миру, а приведет лишь к конфликтам, которые не в интересах какого-либо государства… Проект резолюции, который представлен на спецсессии для голосования не поможет добиться указанных целей, вот почему делегация Китая воздержится при голосовании».

Представитель Сирии Башар Джафари обвинил Запад в манипулировании Генассамблеей ООН и поддержке неонацизма:

«Генеральная ассамблея манипулируется западными странами ради собственных политических интересов. Эти страны усиливают поляризацию между государствами-членами ООН… Эта резолюция представляет из себя доказательство того, что страны имеют намерение занять несправедливую позицию к Российской Федерации из-за однобокого подхода к тому, что происходит. Это провокационный подход к Украине, он показывает нам, что эти страны пытаются разжигать конфликт и продвигать неонацизм в Украине, а не решать вопросы через диалог и переговоры».

Постпред России Василий Небензя обвинил Запад в двойных стандартах и напомнил, что часть Сербии – Косово – была признана без всяких референдумов. При этом на новых российских территориях полностью была соблюдена международная процедура:

«В Генассамблее сегодня представлен политизированный и провокационный документ, в котором не только игнорируются все эти факты, но и содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины. Несмотря на свое название, он не имеет никакого отношения к защите международного права и принципов Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как массовку».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак, комментируя в своем блоге решение ГА ООН, заявил, что Украина попытается захватить российские территории:

«Это мощный сигнал мира, что российский агрессор должен знать свое место. Наша цель – восстановление полной территориальной целостности Украины в международно признанных границах. И мы это сделаем».

Представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник в своем блоге отмечает, что вчерашнее голосование – это результат давления США на своих подопечных.

«Это демонстрация возможностей США давить и выкручивать руки развивающимся странам. Что само по себе позорное явление для «гегемона», не перебирающего методами для достижения своих целей. «Счёт на табло» лишь демонстрирует, кто ещё не готов противостоять американскому шантажу, а на кого у них не нашлось рычагов давления. Ничего общего с истинным волеизъявлением государств и их народов это не имеет. Но даже при таком голосовании «под дулом американского пистолета» страны с населением половины земли либо голосовали против, либо воздержались от голосования за американо-албанскую резолюцию осуждающую действия России по признанию референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях», – считает Мирошник.

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем блоге раскритиковала страны, не пожелавшие присоединиться к антироссийской резолюции:

«Показательна группа 35 стран, которые воздержались. Непременно, все они находятся в орбите Кремля. Китай традиционно содержится по резолюциям, где речь идет о правах человека. Разочаровывает позиция Индии, с которой, очевидно, следует активизировать диалог и убедить занять сторону добра. Союз сдох 31 год назад, но его смущенный труп продолжает отравлять постсоветское пространство, это хорошо видно по голосованиям так называемых стран СНГ, Кыргызстана, Таджикистана и Ко. Но позиция Азербайджана, Казахстана откровенно разочаровывают. Эти страны точно осознают агрессивную политику РФ и также находятся в зоне риска российских гибридных угроз, но до сих пор боятся им противостоять».

При этом, экономист Александр Дудчак подчеркнул, что Россию поддержали в голосовании не все ее партнеры по политическим блокам:

«Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Жаль, и странно, что нет в списке «Против» всех членов ОДКБ и ЕАЭС».