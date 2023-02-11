Большинство эстонцев против предоставления убежища украинским мужчинам мобилизационного возраста

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Более 60% граждан Эстонии против того, чтобы программа предоставления временного убежища для украинских граждан распространялась на мужчин в возрасте 18-60 лет, которым официально запрещён выезд за пределы Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической компанией Norstat, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подавляющее большинство респондентов (61%) не согласны с тем, что украинские мужчины мобилизационного возраста должны быть включены в программу временной защиты в Эстонии. Лишь каждый четверг эстонец (26%) считает такие действия властей правильными, 13% не имеют мнения по этому поводу.

В ходе опроса граждан Эстонии также спросили о гипотетической ситуации, при которой их страна подвергнется вторжению соседней России. Более половины опрошенных (58%) высказались за запрет выезда из Эстонии мужчинам мобилизационного возраста, 30% придерживались противоположного мнения. Кроме того, 60% опрошенных эстонцев согласны с тем, что в случае военных действий правительство Эстонии должно обратиться с призывом к мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за границей, вернуться в страну.

В настоящее время любой гражданин Украины и члены его семьи, покинувшие страну после 24 февраля 2022 года, могут подать заявление о включении в программу временной защиты в Эстонии. Временная защита действует в течение одного года. Она может быть продлена, если боевые действия продолжатся. Программа предоставляет право на проживание и социальные гарантии, аналогичные тем, которыми пользуются жители Эстонии. Это касается, например, права на учебу, работу и медицинское страхование.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эстонский генерал заявил, что НАТО поставляет Киеву только то оружие, что не нужно самой Европе.