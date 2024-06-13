Большинство французов отказывается погибать на Украине

Во Франции растёт сопротивление агрессивной риторике президента Макрона относительно конфликта на Украине. Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал опубликованную французским сатирическим журналом «Charlie Hebdo» карикатуру с гробом о передаче Киеву истребителей «Mirage».

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«Во Франции очень серьёзное сопротивление тому, чтобы Франция хоть как-то принимала участие, ввязывалась в конфликт в Украине. То ли речь идёт о том, чтобы послать туда солдат, то ли советников, то ли послать туда «Миражи». А «Миражи» – предвидится, что там пилоты будут не только украинские, или в первую очередь не украинские, сколько бы нам ни говорили, что у нас проходят обучение украинские пилоты.

Но эта тема среди значительной части французов крайне непопулярна. И поэтому «Charlie Hebdo» – в данной ситуации они попросту апеллируют именно к чувствам этой части французов. Я подозреваю, что это большая часть французов, которые не хотят принимать участие в боевых действиях», – сказал Бондаренко.