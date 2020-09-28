28.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Беспорядки, беспредел, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Большинство граждан Белоруссии надеются только на ОМОН – минский эксперт


Большинство жителей Белоруссии боятся протестующих, которые ведут себя как террористы, и надеются на то, что правоохранители спасут их от беспредела.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель созданного в 2007 году в поддержку президента Александра Лукашенко и финансируемого из госбюджета Белоруссии общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что происходит сегодня в Белоруссии? Нормальные граждане, которых большинство, боятся воскресенья, потому что то, что называется мирными демонстрациями – это терроризм, узаконенный и финансируемый Западом.

Люди стараются куда-то отослать детей, сидят и с напряжением ждут, и надежда у них одна – на ОМОН, на то, что силовики справятся. Это большинство.

Агрессивное меньшинство, которое выходит на эту площадку – им вообще пофиг, они не заботятся о людях, а большинство переживает за них, за ОМОНовцев, и за тех, кого будут бить. Иными словами, они им сострадают», – заявил Давыдько.


«Это феномен белорусского, да и всего славянского народа, что мы за этих обманутых людей переживаем точно так же, как и за себя, а может и больше», – добавил общественник.

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