Большинство граждан Молдовы хочет другого президента

Алексей Логофет.  
22.05.2024 20:33
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 42
 
Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология


Больше половины жителей Молдовы – 55% – не хочет, чтобы Майя Санду осталась на посту президента Молдовы, и лишь 39% хотели бы её переизбрания на второй срок.

Таковы данные опроса общественного мнения, презентованного центром IMAS во главе с румынским специалистом Дору Петруци, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Больше половины жителей Молдовы – 55% – не хочет, чтобы Майя Санду осталась на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


На предстоящих президентских выборах за Санду готовы отдать свои голоса 35,2% жителей страны. Из числа определившихся граждан этот показатель составляет 41,3%. На втором месте экс-президент, лидер Партии социалистов Игорь Додон: за него готовы проголосовать в первом туре 19,3%.

Далее следуют: мэр Кишинёва Ион Чебан – 7%, экс-премьер-министр Ион Кику – 6,7%, бывший президент Владимир Воронин – 6,2%, бывший мэр города Бельцы, лидер политформирования «Наша партия» Ренато Усатый – 5,5%, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах – 4,8%, незаконно отстранённый генпрокурор Александр Стояногло – 3,2%. Рейтинг остальных кандидатов в пределах статистической погрешности.

При этом наибольшие шансы победить Майю Санду во втором туре, согласно опросу IMAS, у Игоря Додона: за него бы проголосовали 51,3%, за Санду 48,7% избирателей. У остальных кандидатов шансы заметно ниже: Санду победила бы во втором туре Иона Чебана (52,6% против 47,4%) и 83-летнего Владимира Воронина (52,7% против 47,3%). Ещё легче она одержала бы победу над Ириной Влах (56,7% против 43,3%) и Ренато Усатым (58,1% против 41,9%).

Кандидатов, связанных с избирательным блоком «Победа» во главе с Иланом Шором, режим Санду к президентским выборам не допустит, поэтому их имена не включены в итоговый рейтинг.

Опросы, проводимые центром IMAS под руководством Дору Петруци, являются наименее ангажированными. Однако эти опросы не учитывают настроения молдавской диаспоры в странах ЕС, настроенной исключительно прозападно. Удельный вес диаспоры составляет порядка 13-14% избирателей страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть