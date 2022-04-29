Большинство граждан Молдовы возмущено попытками Украины спровоцировать войну в Приднестровье

Новости Украины

Только Украина уверенно обвинила Россию в организации недавней серии терактов в Приднестровье.

На это обращает внимание молдавское издание Politics of Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне молчания, Великобритании, которая через Ми-6 внимательно следит за событиями в регионе, Украина заявила, что это диверсия со стороны РФ. Даже США с хорошо развитой разведывательной службой не смогли ответить, кто виноват в диверсиях в Приднестровье», – говорится в статье.

Киев недоволен нейтральной позицией Кишинева и постоянно обвиняет Молдову.

«Образцовые действия молдавского народа и кишиневского руководства по отношению к беженцам не успокоили необоснованную критику на Украине. Последнее обвинение со стороны Украины заключалось в том, что Молдова отказалась продать шесть истребителей МИГ. Следует отметить, что ни одна европейская страна не поставляла и не продавала оружие Украине напрямую, а делала это через НАТО. Но виновата Молдова, самая слабая, но принявшая наибольшее количество беженцев на душу населения. Если оценивать объективно, то такой помощи беженцам не оказывала ни одна европейская страна, не говоря уже о США, которые закрыли свои границы для украинских беженцев», – пишет Politics of Moldova.

Поведение украинских политиков, которые стали высказываться о Молдове и Приднестровье, забывая о собственной стране, вызвало недовольство среди населения Молдовы.

«Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возможному нападению российских войск на территорию Молдовы. Арестович призывает власти Кишинева обратиться за помощью к Украине для нападения на Приднестровье. Подоляк призывает молдаван работать в команде и обеспечивать стратегическую безопасность региона. Киеву не нравится народ, который не хочет ни вступать в НАТО, ни участвовать в войне», – пишет Politics of Moldova.

По данным последнего социологического исследования, 90% жителей хотят сохранить мир, а 72% считают, что Республика Молдова не должна поддерживать санкции в отношении России. 44% молдаван считают, что их страна должна иметь более близкие отношения с Россией, 42% – поддерживать нейтралитет, за разрыв отношений выступают всего 8%. 43,6% респондентов считают виновными в развязывании войны на Украине НАТО, Запад и Владимира Зеленского. Меньшая часть (41,6%) возлагают ответственность на Владимира Путина и Россию.

«Видя, что интерес европейских стран к ситуации на Украине идет на спад, и руководство в Киеве перешло к агрессии, и не только в отношении таких слабых стран, как Молдова, но и Германии, Франции, Великобритании и Италии. Но Украина не имеет права подвергать опасности другие страны.. А главная опасность для Республики Молдова, в настоящее время – экономический кризис. Он пугает больше, чем война. И агрессивные высказывания из Украины только усугубляют картину. Власти в Киеве демонстрируют, что они заинтересованы в войне между Республикой Молдова и Приднестровьем, чтобы вовлечь еще больше стран в этот конфликт», – резюмирует автор статьи.