Большинство крымчан мечтает о «возвращении» – украинский политик

03.01.2020, Киев, Максим Карпенко

90% жителей Крыма, в 2014 году воссоединившегося с Россией, якобы снова хотят стать частью украинского государства.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ляшко, спустя пять лет после воссоединения с Россией, подавляющее большинство крымчан «в душе мечтают о возвращении».

«Мы должны бороться за Крым и Донбас. Бороться – это не значит лобовая атака в штыковую. Бороться – это разные методы. Я думаю, что там большинство людей – и на Донбассе, и в Крыму – они за Украину. Просто они не могут этого сказать, потому что их посадят, их расстреляют, их уничтожат. Они в том Крыму. А какой у них был выбор? Ннет российского паспорта, ты нигде работать не можешь, ты нигде ничего не можешь полечиться.

Но я уверен, что 90% крымчан в душе мечтают о возвращении в Украину, я абсолютно в этом уверен. Они жалеют о том времени, когда Крым был захвачен русскими. И где-то это вырывается сейчас наружу, много сообщений идет и так далее. Но 90% людей никогда об этом не скажут, потому что они под угрозой, они живут там, они не могут никуда выехать. Но мечтают об Украине, я уверен в этом. Потому что нет лучшей страны, чем Украина», – заявил Ляшко.