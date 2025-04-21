Большинство мира за Китай и Россию против Запада – испанский дипломат

Елена Острякова.  
21.04.2025 19:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европе грозит катастрофа из-за того, что она в своей политике ориентируется на одну страну – США.

Об этом ведущий в прошлом дипломат Испании Хосе Зоррилья заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе грозит катастрофа из-за того, что она в своей политике ориентируется на одну страну...

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«Большая часть нашего политического класса мертва, и конечно, Европа не выживет. Если мы враги России и не можем получить доступ к китайскому рынку, то Европе конец», – сказал Зоррилья.

Он опасается, что большая часть мира откажется от доллара как от резервной валюты.

«Конечно, есть так называемый глобальный Юг. Его еще называют Третьим миром, который, конечно поддержит Китай, Россию и других.

Простая математика. Мусульманская умма, Китай и Индия вместе насчитывают около 5,5 млрд человек из 8,5 населения мира. Так что они составляют большинство. Как мы можем утвержать, что мы хорошие, а они плохие. Идея о том, что мы живем в мире правил, а они в джунглях – абсурдна», – заключил Зоррилья.

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