Большинство попадут в окопы без подготовки, – Арестович невысоко оценил шансы мобилизованных

У Украины нет ресурсов для того, чтобы проводить хоть какую-то подготовку мобилизованных перед их отправкой на фронт. Большинство из таких солдат попадут в окопы, ничего не умея.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть субъективные причины, которые заключаются в том, что у нас всегда было все очень плохо с подготовкой. Этому уделялось наименьшее внимание, она всегда была шаблонной, проводилась по одним и тем же принципам, очень тупо, прямолинейно и так далее. А теперь, когда 300 тысяч надо призвать или 500, могу сказать сразу – подавляющее большинство уедет вообще без подготовки на фронт. Девять патронов стрельнул, гранату кинул – это в лучшем случае. Чтобы каждый кинул по гранате, военнослужащий, – а это базовый элемент подготовки, самый начальный, индивидуальная подготовка, – надо 500 тысяч гранат. Представляешь, это технически невозможно, где столько гранат найти, на учебу просто. Поэтому не хватает ресурсов, не будем втирать очки и рассказывать, как у нас увеличился срок подготовки, согласно закона о мобилизации, и как они будут классно подготовлены и героически пойдут воевать – такого не будет. Большинство из них попадут в окопы вообще ничего не умея, и будет учиться на месте», – заявил Арестович.