«Большинство русских поддерживают войну!» – беглый либерал требует иранского сценария для России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, Запад должен кратно усилить обстрелы территории РФ.

Об этом в ходе выступления в финансируемом США «Евразийском Центре» заявил отказавшийся от гражданства РФ беглый российский журналист, иноагент и экстремист Константин Эггерт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не стоит думать, что война ослабит его в краткосрочной перспективе. Я бы обратил внимание на израильские удары по Ирану. Это очень беспокоит Кремль, потому что это потрясающая военная операция. Мы не предполагаем, что в ближайшее время режим сменится, но при определенных обстоятельствах такая операция может привести к смене режима. И в этом отношении я уверен, что Путин будет обращать внимание на признаки внутреннего недовольства», – рассуждал Эггерт.

По его мнению, ужесточение обстрелов приведёт к «закручиванию гаек» внутри России.