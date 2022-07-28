Большинство сербов не хочет в ЕС и винит Запад в конфликте на Украине

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Новости Украины

72% граждан Сербии считает, что Сербия не должна вводить санкции против Российской Федерации, 16% выразили обратную точку зрения и выразили уверенность, что уровень санкций должен быть полностью согласован с ЕС.

Таковы результаты исследования «Война в Украине и общественное мнение в Сербии» были озвучены на презентации в Белграде Димитрием Миличем, программным директором агентства «Новый третий путь».

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По мнению большинства сербов (55%), нынешняя внешнеполитическая позиция Сербии в отношении войны на Украине является правильной. 26% сказали, что эта позиция неверна, а остальные не могли дать ответа. На вопрос, какова нынешняя позиция Сербии, 36% респондентов считают, что Сербия нейтральна, 31% уверен, что она «нейтральна, но склоняется к Западу», 24% говорят, что «нейтральна и склоняется к России». При этом 7% считают, что Сербия встала на сторону России, а 1% – что на сторону Запада.

По словам Милича, взгляды граждан Сербии во многом совпадают с тем, что говорят СМИ. По его словам, порталы в Сербии в рассматриваемый период были скорее антизападными, чем пророссийскими.

Около 59% респондентов считают, что от санкций больше пострадает Запад, 25% думают, что больше пострадает Россия.

Что касается основных причин возникновения конфликта на Украине, то почти 41% опрошенных отметили «стремление альянса НАТО расширяться на восток и тем самым угрожать интересам России», 15% считают, что это «денацификация и демилитаризация Украины», 13% выразили мнение, что это «имперская политика, которую ведет Россия».

59% респондентов считают, что в конфликте на Украине виноват Запад, 23% уверены, что в большей степени виновата Россия, а 18% думают, что Россия и Запад виноваты в равной степени.

Кроме того, большинство респондентов в фокус-группах осознают, что война на Украине произошла не в этом году и даже не в 2014-м, а что корни конфликта уходят в еще более далекое прошлое. Почти 90% опрошенных жалеют украинский народ, осуждают страдания, но не воспринимают украинское правительство и лидеров как легитимных и считают, что они не представляют интересы своего народа.

В случае, если Белград введет санкции против России, 67% респондентов говорят, что это создаст долгосрочную проблему для Сербии, а в случае ужесточения отношений с Западом 53% обозначили, что это будет иметь долгосрочное негативное влияние на Сербию.

При этом если Сербию вынуждают выбирать сторону, то половина респондентов выбирает Россию, потому что «Сербия никогда не должна быть на стороне Запада» .

В оценке отдельных мировых лидеров, а также государств и союзов наивысший средний балл дали России (4,9), Китаю (4,7), Си Цзиньпину (4,5), Венгрии (4,4), Владимиру Путину (4,4) и Виктору Орбану(4,2).

Худшие оценки получили Джозеф Байден (1,5), Борис Джонсон (1,7), США (1,8) и Великобритания – (1,9).

Если бы завтра состоялся референдум о вступлении Сербии в ЕС, 53% участников опроса проголосовали бы против, а 47% бы за вступление в Евросоюз.

Что касается вступления в НАТО, то немногим более 90% респондентов были бы против, а около 9,5% из них проголосовали бы за членство Сербии в этом альянсе.