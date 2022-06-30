Большинство сербов не хочет вступления в ЕС и не поддерживает антироссийские санкции

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Последний опрос общественного мнения в Сербии, проведенный Demostat, оказал, что в стране преобладает мнение о том, что Россия является ее важнейшим внешнеполитическим партнером, а 80% граждан не согласны с тем, что Белграду следует ввести санкции против Москвы.

При этом 56% респондентов считают, что Сербии не следует согласовывать свою внешнюю политику с Европейским союзом, противоположного мнения придерживается только 33% жителей.

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Эти данные озвучил глава исследовательской группы Demostat, социолог Сречко Михайлович, представляя результаты исследования на конференции в Белграде.

По словам Михайловича, только 30% респондентов считают, что путь Сербии связан с Европой, а 43%— выразили желание отказаться от вступления в ЕС. 25% респондентов сказали , что требуется «нечто среднее».

«Респондентам преднамеренно предлагался ответ «что-то среднее», потому что представление об общественном настроении граждан было таким, что значительная часть граждан фактически не имеет мнения по этому поводу», — сказал Михайлович.

Исследование показало, что если бы референдум был проведен завтра, 51% граждан проголосовали бы против, а 34% – за вступление в ЕС.

По информации исследовательской группы, 81% респондентов согласны с позицией о том, что Сербия должна сохранить свой нейтралитет любой ценой.

Что касается мнения граждан о отечественных и лидерах, а также главах государств из региона и мира, исследование показало, что на первом месте стоят президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин, за ними следуют премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Член президиума БиГ Сербии Милорад Додик.

«Самые близкие европейцы, по мнению наших респондентов, — русские. Так думают 40% граждан», — сказал Михайлович.

Он также добавил, что все остальные нации упоминались гораздо реже — греки 9%, французы и немцы по 8%, итальянцы и венгры по 6%, а все остальные в совокупности – 15%.

Кроме того, по словам Михайловича, 40% респондентов считают, что самым важным внешнеполитическим партнером Сербии является Россия, 30% говорят, что это ЕС, а 24% респондентов упомянули Китай.

Однако, когда речь заходит о безвозмездной помощи Сербии, Михайлович заявил, что 35% граждан считают, что ЕС дал больше всего, 26% считают, что это Россия, 22% респондентов упомянули Китай.

Триада грантодателей (Европейский Союз, Россия, Китай) появляется и в случае инвестиций в Сербию, но в несколько ином порядке.

По словам Михайловича, чаще всего респонденты называли ЕС (36%), Китай (34%), Россию (19%) и Германию (10%).

Из трети граждан Сербии, которые всегда настроены проевропейски, только 17% респондентов осведомлены о политических компромиссах, на которые Сербия должна пойти, чтобы стать частью ЕС. На данный момент одним из требований ЕС для вступления является признание независимости Косово.

«Это означает, что когда Косово включается в исследование в качестве контрольной переменной, поддержка ЕС становится еще меньше», – сказал представитель группы.

Исследование Demostat под названием «Внешнеполитические ориентации граждан Сербии» было проведено путем телефонного опроса с 13 по 22 июня на репрезентативной выборке из 1203 респондентов.