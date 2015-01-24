12.02.2021, Большинство стран - на стороне России, но пока ещё дрейфят Москва, Владимир Гладков

Оппозиционный блогер Алексей Навальный является всего лишь элементом деятельности коллективного Запада по принуждению России к покорности.

Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву заявил министр иностранных дер РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сейчас дело не в Навальном – идёт согласованная всем коллективным Западом линия не просто на агрессивное сдерживание России, а на прямое вмешательство. Потому что им не нравится, что мы имеем своё собственное суждение о том, что происходит в мире, и, в отличие от огромного количества стран, мы это суждение высказываем и отстаиваем практическими делами», – сказал министр.

Сергей Лавров подчеркнул, что многим в руководстве большинстве стран мира не нравится политика коллективного Запада, однако они вынуждены молчать.

«Ведь большинство стран на планете, я не имею никакого сомнения, а я разговариваю со многими министрами и другими представителями власти, и просто с представителями гражданского общества – им не нравится то, что делает Запад, не нравится, что весь мир пытаются поставить положение.

Но они боятся сказать – завязки на доллар, инвестиции, и завязки на детей, которые там учатся, на деньги, которые там лежат. Это очень серьёзный тормоз для того, чтобы эти элиты высказали всё, что думают.

А мы просто не имеем права. Нам наше прошлое, наши предки, генетический код не позволяют проглатывать оскорбления и попытку в одностороннем порядке доминировать над всем и всюду», – резюмировал министр.