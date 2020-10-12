12.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Социология, Украина
Просмотров:

Большинство украинцев хочет прямых переговоров с ЛДНР – социология


Почти половина граждан Украины считает, что неподконтрольные Киеву территории Донбасса должны получить автономный статус.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

47,6% опрошенных считают, что в интересах Украины выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом считают, что нужно отказаться от их выполнения – 25,4%

Отмечается, что в сентябре по сравнению с августом наблюдается небольшой рост доли респондентов, поддерживающих выполнение Минских соглашений (в августе – 46,3%).

Кроме того, на сентябрь количество респондентов, которые полностью или частично поддерживают решение о предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей составляет 48,4%. Противников такой идеи – 41,3% опрошенных. В августе эти показатели составили соответственно 47,3% и 37,8%.

Кроме того, 71,4% опрошенных считают, что Украина должна вести прямые переговоры с РФ для достижения мира в Донбассе. Против таких переговоров – 22,4%.


Примечательно, что 51,9% опрошенных поддерживают идею прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР для достижения мира. Против таких переговоров – 37,7%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть