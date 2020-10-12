Большинство украинцев хочет прямых переговоров с ЛДНР – социология

12.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Почти половина граждан Украины считает, что неподконтрольные Киеву территории Донбасса должны получить автономный статус.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

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47,6% опрошенных считают, что в интересах Украины выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом считают, что нужно отказаться от их выполнения – 25,4%

Отмечается, что в сентябре по сравнению с августом наблюдается небольшой рост доли респондентов, поддерживающих выполнение Минских соглашений (в августе – 46,3%).

Кроме того, на сентябрь количество респондентов, которые полностью или частично поддерживают решение о предоставление автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей составляет 48,4%. Противников такой идеи – 41,3% опрошенных. В августе эти показатели составили соответственно 47,3% и 37,8%.

Кроме того, 71,4% опрошенных считают, что Украина должна вести прямые переговоры с РФ для достижения мира в Донбассе. Против таких переговоров – 22,4%.

Примечательно, что 51,9% опрошенных поддерживают идею прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР для достижения мира. Против таких переговоров – 37,7%.