Большинство украинцев по прежнему за ЕС и НАТО, хоть их туда и не зовут

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Соцопрос снова показал эффективность пропаганды последних пяти лет. Около 70% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и более половины — за вступление в НАТО, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», сообщается на сайте организации.

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68,1% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 17,1% были бы против, 5,9% не принимали бы участие в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.

51,1% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,4% проголосовали бы против, 7,4% не участвовали бы в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.

При этом 35,8% респондентов считают, что Украина должна иметь собственный путь развития и опираться исключительно на свои ресурсы. 31,7% высказываются за необходимость добиваться членства в Европейском Союзе, 15,9% склоняются к тому, что Украине нужна как интеграция в ЕС, так и развитие тесных отношений с соседними странами на востоке.

Только 12,5% граждан высказываются за необходимость восстановить дружественные отношения с Россией и странами СНГ. 0,3% выбрали «другое». 3,9% не знали ответа на вопрос или отказались отвечать.

Исследование проводилось 29 мая — 6 июня.

Напомним, в НАТО говорят, что Украина в обозримой перспективе не будет готова к членству в этой организации и должна пройти длительный путь на приведение своей оборонной и политической сфер в соответствии с натовскими стандартами. Что касается ЕС, то, как сообщал ПолитНавигатор, по оптимистичным прогнозам главы МИД страны Павла Климкина, реальные перспективы поставить вопрос о членстве в ЕС у Украины появятся не раньше 2035 года и то при условии, что Евросоюз к тому времени справится со своими внутренними проблемами.

Отметим, что с такими настроениями большинства украинского общества связан тот факт, что несмотря на многочисленные пронатовские и проевропейские заявления нового президента Владимира Зеленского, его персональный рейтинг и рейтинг его партии не падает, как этого ожидали сторонники пророссийской ориентации.