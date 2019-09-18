Большинство украинцев поддержало идею забрать у Авакова Нацгвардию

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Относительное большинство украинцев поддерживает вывод Национальной гвардии из системы Министерства внутренних дел и переподчинение его непосредственно президенту Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного киевским Центром Разумкова.

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Так, относительное большинство (46%) опрошенных поддерживает вывод Национальной гвардии из системы министерства внутренних дел и переподчинение его непосредственно президенту Украины (не поддерживают эту инициативу 26%). Напомним, именно таким было условие, с которым Арсена Авакова сохранили в должности министра в новом составе правительства. Соответствующий законопроект уже подан в ВР Украины

Также результаты опроса свидетельствуют, что 58% украинцев поддерживает законодательную инициативу о закреплении в Конституции полномочий президента Украины образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

Кроме того, 55% опрошенных респондентов поддерживает закрепление в Конституции полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, назначать на должности и освобождать от должностей их членов.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.