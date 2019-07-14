Большинство украинцев поддерживают телемост с Россией – депутат Рады

14.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Подавляющее большинство жителей Северной и Центральной Украины поддерживают проведение телемоста Киев-Москва и не разделяют радикальную позицию националистов, по одну сторону с которыми стал генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной рады Юрий Павленко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Генеральный прокурор должен был возбудить уголовное дело не против телеканала «NewsOne» за намерение вести диалог, а против тех, кто нападал, кто реально угрожал жизни и здоровью украинских журналистов.

Да, есть состав преступления, есть препятствование журналистской деятельности, но это делают с одной стороны – эти молодчики, а с другой стороны – генеральный прокурор, который после своего заявления должен был возбудить дело против самого себя, потому что его заявление – это тоже препятствование журналистской деятельности.

А кто за этими людьми, кто их поддерживает? Их украинское общество не поддерживает, потому что подавляющее большинство украинских граждан сегодня за диалог. Я за эту неделю встретился с людьми в Житомирской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях. Я специально на всех массовых встречах спрашивал людей: «Вы за диалог? Вы поддерживаете «NewsOne», или тех, кто пикетирует?». Ни один человек в этих областях, а это Северная и Центральная Украина, не подошел и не сказал, что поддерживает тех, кто пикетирует, все сказали, что поддерживают телеканал «NewsOne».

С точки зрения ответственности, уверен, что этих людей нужно привлекать к ответственности, и это тест для нового президента Зеленского – будет он наводить порядок и защищать людей, или пойдет по колее, которую ему проторил Петр Алексеевич Порошенко», – отметил парламентарий.