//exit;
28.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Большинство украинцев предпочитают европейское рабство вместо работы на Украине

Практически все украинцы готовы работать за границей, причем даже на более низкой должности или за аналогичную зарплату, но лишь бы уехать с Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Миграционные настроения на Украине очень высокие. Если говорить цифрами, то 92% думают о том, чтобы уехать работать за границу, но реальный опыт имеют только 29%.  В том числе 65% готовы работать не по профессии и 35% опрошенных согласны с понижением в должности, лишь бы трудоустроиться. При этом граждане понимают, что за этим следует много проблем и трудностей, но желание не отпадает ни у кого. Те, кто возвращается с работы в таких странах, как Германия, Польша и США, говорят о таких трудностях, как разлука с семьей, проблема с поиском работы, а также языковой барьер.

Люди сталкиваются с определенными проблемами, и не всегда та зарплата, которая на первый взгляд кажется немного выше чем в Украине, окупает эти лишения, с которыми специалисты сталкиваются – это затраты на питание и проживание, поэтому не всегда она превышает то, что они получают в Украине, поэтому многие возвращаются», – отметила Дрожжина.

Также она добавила, что большинство украинских гастарбайтеров едут за границу из-за возможности карьерного роста и дополнительного развития, которого на Украине они получить не могут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть