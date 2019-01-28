Большинство украинцев предпочитают европейское рабство вместо работы на Украине

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Практически все украинцы готовы работать за границей, причем даже на более низкой должности или за аналогичную зарплату, но лишь бы уехать с Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миграционные настроения на Украине очень высокие. Если говорить цифрами, то 92% думают о том, чтобы уехать работать за границу, но реальный опыт имеют только 29%. В том числе 65% готовы работать не по профессии и 35% опрошенных согласны с понижением в должности, лишь бы трудоустроиться. При этом граждане понимают, что за этим следует много проблем и трудностей, но желание не отпадает ни у кого. Те, кто возвращается с работы в таких странах, как Германия, Польша и США, говорят о таких трудностях, как разлука с семьей, проблема с поиском работы, а также языковой барьер.

Люди сталкиваются с определенными проблемами, и не всегда та зарплата, которая на первый взгляд кажется немного выше чем в Украине, окупает эти лишения, с которыми специалисты сталкиваются – это затраты на питание и проживание, поэтому не всегда она превышает то, что они получают в Украине, поэтому многие возвращаются», – отметила Дрожжина.

Также она добавила, что большинство украинских гастарбайтеров едут за границу из-за возможности карьерного роста и дополнительного развития, которого на Украине они получить не могут.